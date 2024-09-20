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ثقافة وفنون

افتتاحية قوية لدورة مهرجان سماع الدولي بمشاركة 30 فرقة من مختلف أنحاء العالم (صور)

مهرجان سماع. فيتو
مهرجان سماع. فيتو

انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري ضخم.

مهرجان سماع الدولي

وبدأت  فعاليات حفل افتتاح مهرجان سماع فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر المهرجان حتى 26 سبتمبر من نفس الشهر. 

ويقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام إلى العالم).

وجاء حفل الافتتاح للدورة ال17 بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم. يشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة، منهم الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان وجيبوتي وإندونيسيا ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

وأُقيمت احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتلاقيا مع عيد النيروز "الشهداء"، ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السنارى بالسيدة زينب وقصر الأمير طاز.  

 ويقول الفنان انتصار عبد الفتاح إن “المهرجان يحملنا في رحلة روحية استثنائية تتردد فيها أصوات الانشاد جنبا الي جنب مع التراتيل، لتخلق تجربة لا تنسى في مزيج فريد ينقلنا الي عالم من الصفاء الروحى، حيث تتداخل الأصوات والألحان لتشكل لوحة فنية ساحرة، تعبر عن عمق الحضارة المصرية. 

كما يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافى والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا  حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنسانى بين الشعوب بالموسيقى الروحية”. 

سماع الدولي

يشار إلى أن مهرجان سماع الدولي يقام برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب. 

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