الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تأجيل حفل موريكس دور 2024 في لبنان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

مهرجان موريكس دور،
مهرجان موريكس دور، فيتو

قرر القائمون علي حفل  مهرجان موريكس دور 2024 تأجيل الحفل في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي. 

تأجيل حفل موريكس دور 2024 

ومن المقرر تحديد الموعد الجديد لإقامة حفل موريكس دور 2024 في وقت لاحق.

وأصدرت إدارة مهرجان موريكس دور 2024 بيانا وجاء نصه كـ الأتي:" بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام مساء الأحد 22 سبتمبر إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف. 

وتابع “البيان”:" علمًا أن حفل "موركس دور" في دورته الرابعة عشرة كان سيخصص للبنان كالعادة تحت شعار "اشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى... Heal the World with Art & Music" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين.

سيبقى "موركس دور"واجهة الابداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان.

وإذ تتقدم اللجنة بأحرّ التعازي من أهالي الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل موريكس دور 2024 موريكس دور 2024 تأجيل حفل موريكس دور 2024 في لبنان لبنان

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

نصائح الهلال الأحمر للطلاب أثناء العام الدراسي الجديد (انفوجراف)

مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

أسعار العدس في الأسواق مساء اليوم الجمعة 20-9-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية