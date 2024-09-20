تأجيل حفل موريكس دور 2024 في لبنان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
قرر القائمون علي حفل مهرجان موريكس دور 2024 تأجيل الحفل في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي.
تأجيل حفل موريكس دور 2024
ومن المقرر تحديد الموعد الجديد لإقامة حفل موريكس دور 2024 في وقت لاحق.
وأصدرت إدارة مهرجان موريكس دور 2024 بيانا وجاء نصه كـ الأتي:" بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام مساء الأحد 22 سبتمبر إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف.
وتابع “البيان”:" علمًا أن حفل "موركس دور" في دورته الرابعة عشرة كان سيخصص للبنان كالعادة تحت شعار "اشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى... Heal the World with Art & Music" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين.
سيبقى "موركس دور"واجهة الابداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان.
وإذ تتقدم اللجنة بأحرّ التعازي من أهالي الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة."
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.