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ثقافة وفنون

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

الفنان منصور عبد
الفنان منصور عبد الغني، فيتو

توفي الممثل منصور عبد الغني صاحب أشهر مشهد في فيلم عسكر في المعسكر الذي قدمه محمد هنيدي.

وفاة الفنان منصور عبد الغني 

وقال بالو الصغير نجل منصور عبد الغني  من خلال موقع “فيس بوك”:" أبويا في ذمة الله.

وتشيع جنازة منصور عبد الغني من الغربية مسقط رأسه.

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وفاة الفنان منصور عبد الغني منصور عبد الغني الممثل منصور عبد الغني

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