وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر
توفي الممثل منصور عبد الغني صاحب أشهر مشهد في فيلم عسكر في المعسكر الذي قدمه محمد هنيدي.
وفاة الفنان منصور عبد الغني
وقال بالو الصغير نجل منصور عبد الغني من خلال موقع “فيس بوك”:" أبويا في ذمة الله.
وتشيع جنازة منصور عبد الغني من الغربية مسقط رأسه.
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