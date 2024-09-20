تصريحات قوية للبنانية دياموند أبو عبود بمهرجان الغردقة

عقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة صباح اليوم الجمعة، في إطار تكريم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود ضمن فعاليات الدورة الثانية، والتي تستمر حتى ٢٤ سبتمبر الجاري.

وحضر الندوة السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب قدري الحجار، مدير المهرجان، والمخرجون هاني_لاشين، #عمر_عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل، وعدد من السينمائيين والمهتمين بالفنون.

ندوة دايموند عبود بمهرجان الغردقة

بدأت الندوة، التي أدارها المخرج أمير رمسيس، بالحديث عن فيلم "القضية ٢٣"، الذي قدمته دياموند في عام ٢٠١٧، وحساسية القضية التي يتناولها، وكيف تعاملت مع موضوع الحرب اللبنانية وسط الجدل المثار دائمًا حول تفاصيلها.



أكدت دياموند أن مخرج ومؤلف الفيلم، زياد الدويري، عمل بعناية مع جويل توما على تفاصيل السيناريو ليخرج بالشكل الذي شاهدناه. وقالت: "معنديش خوف من الأفكار التي يتم تناولها في أفلامي، وكل ما يهمني هو الدور المناسب. مهم طبعًا لو يناقش العمل قضية سياسية أو قضية مثارة، ولكني في النهاية أختار الأنسب لي كممثلة".



وعن الضجة التي أثيرت في مصر حول فيلمها "أصحاب ولا أعز"، قالت إن هناك اعتراضات من البعض حول الفيلم، الذي يمثل النسخة العربية من نفس العمل الذي تم تقديمه في ١٧ دولة، ولكن في مصر اتخذ الأمر شكلًا أكبر وأوسع نطاقًا، ربما لأن الفيلم مس أحد التابوهات عند الناس. ولكن الفيلم يقوم على هذه الفكرة، وهي أنه يمكن أن نخرج كل مشاكلنا ونضعها على الطاولة، ونناقشها بكل صراحة.

وأكدت دياموند أنها لم تتأثر نفسيًا بالجدل حول "أصحاب ولا أعز"، مشيرة إلى أنه عمل جيد، وأنها تحترم الفيلم وعملها فيه، ورأيها لا يتغير فيه. كما أثنت على أداء منى زكي، واصفة إياه بالجيد.



وعن علاقتها بمصر، ومدى إمكانية أن نراها على شاشة السينما في دور امرأة مصرية، قالت: "كنت عايشة بمصر وبحبها من قبل ما أزورها، والعلاقة بمصر بدأت من أفلام الأبيض والأسود". وأضافت بأنها، بعد زواجها من الفنان هاني عادل، شعرت بأن عائلتها تمتد وتكبر مع أهلها في مصر.

وعن التمثيل باللهجة المصرية، قالت: "أتمنى أن أقدم دور مصرية"، وأوضحت أنها تعمل على هذا وتسعى لإتقان اللهجة المصرية احترامًا لأهلها، ولتكون الشخصية حقيقية على الشاشة.



وتحدثت دياموند عن علاقتها بالفن في بيروت، حيث درست التمثيل والإخراج في كلية الفنون، وعملت في أدوار عديدة في الدراما التلفزيونية والمسرح والسينما، مشيرة إلى أنها تنطلق من شغف بأن تكون "كل الناس" من خلال التمثيل. واختارت هذه الحياة رغم الصعوبات وتعمل طول الوقت على تطوير نفسها.



وعن المسرح في حياتها، قالت إنه حاضر دائمًا في عقلها، لأنها ترى أنه عمل يقوم على الممثلين المتمكنين من أدواتهم في الأداء.



يشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، وشركة إير كايرو، وفندق صن رايز جاردن بيتش. تعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء"، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.