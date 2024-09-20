محمد رمضان يتجاهل أزمة نجله ويداعبه بهذه الطريقة (فيديو)

فاجئ الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له ظهر فيه مع ابنه علي، ليكون أول ظهور له بعد واقعة اتهام سيدة له ولصغيره بضرب ابنها الطالب داخل ناد شهير بأكتوبر.

في هذا السياق، تجاهل محمد رمضان، أزمة نجله الأخيرة، وذلك بعد أن اتهمت إحدى السيدات نجله بضرب ابنها، وظهر محمد رمضان في بداية الفيديو يمارس تمرينات رياضية ثم بعدها كان يجلس بجانب ابنه، ويغني كلمات أحدث أغنياته "يلا".

جمع التحريات والمعلومات عن واقعة

على جانب آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة تعدي الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل ناد شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إحدى السيدات حررت بلاغا في قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عاما، داخل نادٍ شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.