الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تصريحات مثيرة لـ محمد العدل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

المنتج محمد العدل،
المنتج محمد العدل، فيتو

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ، اليوم ندوة حوارية تحت عنوان تجارب ورؤية إبداعية" حضرها كل من المخرج  هاني لاشين، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرجة ساندرا نشأت وغيرهم

فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وقال المنتج محمد العدل خلال الندوة:" إنه كان هناك جيل من الفنانين يفكرون كثيرا في مصلحة البلد بعكس النجوم الحاليين، موضحا:" في جيل زمان من الفنانين كانوا عايزين يقدموا مواضيع تهم البلد والناس،  وعارف إن الجمهور هو اللي صنعه، عكس النجوم في الفترة الحالية اللي شايفين إن هما اللي صنعوا نفسهم والجمهور كده كده جاى وراهم.

وكشف محمد العدل عن موقف لن ينساه قائلا:" لا أنسى في يوم من الأيام فنان قال لي أنا اللي عملتك منتج ، الفكرة كلها اختلاف معايير وفهم ونقدر نتكلم على هذا الأساس، وأنا موجوع اوي.

يشار إلى أن  مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر. 

تعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. 

كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء"، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الغردقة فعاليات مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

نصائح الهلال الأحمر للطلاب أثناء العام الدراسي الجديد (انفوجراف)

مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

أسعار العدس في الأسواق مساء اليوم الجمعة 20-9-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية