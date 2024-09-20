تصريحات مثيرة لـ محمد العدل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ، اليوم ندوة حوارية تحت عنوان تجارب ورؤية إبداعية" حضرها كل من المخرج هاني لاشين، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرجة ساندرا نشأت وغيرهم

فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقال المنتج محمد العدل خلال الندوة:" إنه كان هناك جيل من الفنانين يفكرون كثيرا في مصلحة البلد بعكس النجوم الحاليين، موضحا:" في جيل زمان من الفنانين كانوا عايزين يقدموا مواضيع تهم البلد والناس، وعارف إن الجمهور هو اللي صنعه، عكس النجوم في الفترة الحالية اللي شايفين إن هما اللي صنعوا نفسهم والجمهور كده كده جاى وراهم.

وكشف محمد العدل عن موقف لن ينساه قائلا:" لا أنسى في يوم من الأيام فنان قال لي أنا اللي عملتك منتج ، الفكرة كلها اختلاف معايير وفهم ونقدر نتكلم على هذا الأساس، وأنا موجوع اوي.

يشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر.

تعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة.

كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء"، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.