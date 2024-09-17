مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا في العبور، الجمعة

يحيي المطرب مصطفي حجاج، حفل غنائي في مدينة العبور يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر في أحد النوادي الكبرى هناك بعد مشاركته مؤخرا في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.

حفل مصطفي حجاج في مدينة العبور

ومن المفترض أن يقدم مصطفي حجاج خلال حفله في مدينة العبور عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم خطوة يا منعنع زحمة حياتي وغيرهم.

وكان قد طرح الفنان مصطفي حجاج أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري، والتي جاءت بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

غنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفي حجاج و جاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس

ومؤخرا طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة “بنجيب القرش” وشاركه الغناء حاتم عمور، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بنجيب القرش لمصطفى حجاج وحاتم عمور من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع موسيقي أماديو وميكس وماستر وإنتاج هاني محروس.

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