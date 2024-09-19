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ثقافة وفنون

الأحد، الفنان أحمد نبيل ضيف عمرو الليثي في «واحد من الناس»

الفنان أحمد نبيل،
الفنان أحمد نبيل، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، الفنان أحمد نبيل وحفيده في حلقة الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً.

 

ويتحدث أحمد نبيل خلال اللقاء عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد. 

 

أصعب اللحظات في حياته

 

ويتحدث أيضا عن أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

 

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أحمد نبيل الفنان أحمد نبيل الإعلامي عمرو الليثي قناة الحياة برنامج واحد من الناس

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