الأحد، الفنان أحمد نبيل ضيف عمرو الليثي في «واحد من الناس»
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، الفنان أحمد نبيل وحفيده في حلقة الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً.
ويتحدث أحمد نبيل خلال اللقاء عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد.
أصعب اللحظات في حياته
ويتحدث أيضا عن أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.