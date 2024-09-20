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ثقافة وفنون

دورة أحمد السقا، افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ 14

افتتاح مهرجان الإسكندرية
افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي

 افتتح منذ قليل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان فى نسخته الدورة الرابعة عشرة (دورة النجم أحمد السقا)، 

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وتتضمن فقرات الحفل عرض فيلم عن الدورة 14 من المهرجان، وعرضا فنيا " أوبريت "، بالإضافة لتكريم عدد من نجوم الفن، وبعد انتهاء حفل الافتتاح يعرض العرض المسرحي "المطبخ " من مصر.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان 

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية، بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي.


وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)

 وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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مهرجان الاسكندرية المسرح

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