بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا بحضور أحمد سعد (صور)

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بحفل زفاف نجلها في إيطاليا، وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين وأهالي العروسين.

بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا

وحرص كل من أحمد سعد وعلياء بسيوني ونادر صعب وغيرهم علي حضور حفل زفاف نجل بسمة وهبة في إيطاليا، وسيطرت الأجواء السعيدة علي الحفل.

ومن ناحية أخرى كانت قد تحدثت الفنانة حورية فرغلي، في وقت سابق عن أزمتها مع الإعلامية بسمة وهبة بسبب تصريحات الأخيرة عن أزمة مناخيرها، واتهمتها بتعاطي المخدرات أثناء حلقتها في برنامج العرافة، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا حزينة لأن بسمة وهبة، تحدثت عن أزمة "مناخيري"، خلال الحلقة، وهذه الجزئية كان من المفترض ألا تتحدث عنها نهائيا لأني شعرت بالحزن وأنا لم أتقبل الإهانة.

وأضافت: "أنا أجريت 28 عملية جراحية وكل واحد فيهم استغرقت 12 ساعة، والشيء الذي أحزنني هو أنها أتهمتني بأني أتعاطي المخدرات، وكنت أشعر بأني أخطأت عندما صورت هذه الحلقة من البداية ولكني أتمنى لها الشفاء لأنها مريضة.