أخبار الحوادث، حبس عامل بتهمة قتل زوجته وعشيقها في المرج، النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء على طفل جارتهما بأكتوبر، قرارات عاجلة للنيابة في حادث دهس تريلا لشابين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع سائق مقطورة بعد انقلابها واحتراقها بالطريق السريع في الصف

لقي سائق سيارة مقطورة مصرعه محترقا داخل سيارته التي تفحمت، إثر تعرضها لحادث انقلاب على الطريق السريع لدائرة مركز شرطة الصف في محافظة الجيزة.

وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية التى تمت بموقع الحادث إلى اشتعال كابينة القيادة بعد تعرض السيارة للانقلاب عدة مرات ومصرع السائق داخلها.

إصابة 4 أشخاص في حريق مخزن لـ "الكرتون" بالهرم

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة في حريق مخزن للكرتون بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية، تلقت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

إحالة سائق متهم بإشعال النار في مخبز وقتل عامل بعين شمس للجنايات

أمرت نيابة عين شمس، باحالة سائق متهم بإضرام النيران في مخبز مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين انتقامًا منهم لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في عين شمس، إلى محكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" - متأثرًا بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابين بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى) واحتراق بعض محتويات المخزن.

كانت بتحضر الفطار، المعمل الجنائي يعاين حريقا تسبب في إصابة سيدة بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، وتسبب في إصابة ربة منزل أثناء تحضيرها وجبة الإفطار.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، فيما أصيب ربة منزل نتيجة النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

بدأت نيابة أول أكتوبر التحقيق في واقعة اتهام الفنان محمد رمضان وابنه بالاعتداء على طفل جارتهما بمنطقة نيو جيزة بأكتوبر.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة اعتداء الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل ناد شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرارات عاجلة للنيابة في حادث دهس تريلا لشابين وهروب سائقها

أمرت نيابة الجيزة بسرعة ضبط وإحضار سائق تريلا دهس شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الصف بالجيزة وفر هاربا.



وكلفت النيابة بعرض الجثث علي الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تشريح جثة سيدة تناولت سم فئران بعد علقة موت من زوجها بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها، بعدما تناولت سم فئران، بعد علقة موت من زوجها، إثر خلافات زوجية بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

وبينت التحقيقات، وفاة السيدة نتيجة تناولها لمادة سامة بعد علقة موت من زوجها بسبب خلافات زوجية قررت على إثرها السيدة إنهاء حياتها.

نيابة القاهرة تأمر بحبس عامل بتهمة قتل زوجته وعشيقها في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



وكشفت التحريات، أن الزوج شك في سلوك زوجته، وأنها تخونه مع أحد عاملي الخردة، وعندما واجهها بما لديه من دلائل، أنكرت فعلتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، على إثرها استل الزوج سلاحا أبيض عبارة عن سكين، وطعنها 7 طعنات ثم ذبحها حتى فارقت الحياة.

الأمن يكشف حقيقة سرقة أبواب وحنفيات المياه بمدافن إسنا

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة سرقة أبواب وحنفيات مدافن إسنا.

وتابعت الأجهزة الأمنية، ما نشر بتاريخ (31) أغسطس الماضى، تحت عنوان (حتى الأموات لم يسلموا.. لصوص يسرقون الأبواب الحديدية وحنفيات المياه بمدافن إسنا بالأقصر).



وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية أكدت أنه لم يتقدم أحد من المواطنين بتحرير محضر فى هذا الشأن، وباستدعاء المسئولين عن المدافن نفوا أية سرقات للأبواب الحديدية بالمدافن خلال الآونة الأخيرة.

حبس عصابة السطو المسلح وسرقة الأموال والمشغولات الذهبية بالجيزة



أمرت نيابة الجيزة بحبس عصابة السطو المسلح على أجنبي واحتجازه مع أسرته داخل مسكنه لسرقة أمواله ومشغولات ذهبية بمنطقة العمرانية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

صلاح التيجاني خلال التحقيقات: خديجة تنتقم مني بسبب رفض ابني الزواج منها

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال صلاح التيجاني المتهم بالتحرش بفتاة تدعى خديجة، حيث أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه.

وقال صلاح التيجاني:"والد الفتاة طلب مني تزويجها من ابني، ولم أخبر نجلي عن حالتها النفسية، وتركته يكتشف ذلك بنفسه، ولكن الفتاة حكت له مشاكلها النفسية في أول مكالمة، وعندما علم نجلي بمرضها النفسي رفض الزواج منها، فمن الممكن ان تكون الفتاة تنتقم مني بسبب رفضي زواجهما".

وأضاف: “والد خديجة كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ لي للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.. عندما تكررت مرات الطلاق بينهما، قررت عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى، لذلك قرر الانتقام مني”.