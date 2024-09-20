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حوادث

إحالة سائق متهم بإشعال النار في مخبز وقتل عاملا بعين شمس للجنايات

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس، باحالة سائق متهم بإضرام النيران في مخبز مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين انتقامًا منهم لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في عين شمس، إلي محكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" - متأثرًا بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابين بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى) واحتراق بعض محتويات المخزن.

وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم)، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وإلقائها داخل المخبز محل البلاغ محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس

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