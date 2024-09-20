قرارات عاجلة للنيابة في حادث دهس تريلا لشابين وهروب سائقها

أمرت نيابة الجيزة بسرعة ضبط وإحضار سائق تريلا دهس شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الصف بالجيزة وفر هاربا.

وكلفت النيابة بغرض الجثث علي الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

سائق تريلا يدهس شابين علي دراجة نارية ويفر هاربا بالصف



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شابين دهسهما سائق تريلا وفر هاربا، حينما كانا يستقلان دراجة نارية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شابين، في العقد الثاني من العمر، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.