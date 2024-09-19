الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق الأوسطي بعد انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

رفعت الإدارة العامة للمرور  حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، ترتب عليه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفي العام، وتسبب الحادث في زحام مروري تواصل الإدارة تسييره بانتظام سير السيارات علي الطريق.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

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الادارة العامة للمرور انقلاب ميكروباص غرفة عمليات النجدة

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