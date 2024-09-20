الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كانت بتحضر الفطار، المعمل الجنائي يعاين حريقا تسبب في إصابة سيدة بالبدرشين

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، وتسبب في إصابة ربة منزل أثناء تحضيرها وجبة الإفطار.

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، فيما أصيب ربة منزل نتيجة النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد  بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وكشف الفحص الأولى بأنه أثناء قيام ربة منزل بإعداد وجبة الإفطار تطايرت ألسنة اللهب ونشبت فى المنزل مما أسفر عن إصابة سيدة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كما أسفر الحريق عن سقوط جزء من سقف المنزل الخشبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة البدرشين الجيزة

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني 2-1 ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية (صور)

نتنياهو عن اغتيال قيادات قوة الرضوان بحزب الله: أفعالنا تتحدث عن نفسها

أحدهم باع أثاث بيته، فنانون تخلت عنهم المهنة وعانوا من التجاهل وقلة الأعمال

ads

منوعات

المزيد

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

المزيد
الجريدة الرسمية