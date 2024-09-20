الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة أبواب وحنفيات المياه بمدافن إسنا

المقابر
المقابر

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة سرقة أبواب وحنفيات مدافن إسنا.

وتابعت الأجهزة الأمنية، ما نشر بتاريخ (31) أغسطس الماضى، تحت عنوان (حتى الأموات لم يسلموا.. لصوص يسرقون الأبواب الحديدية وحنفيات المياه بمدافن إسنا بالأقصر).


وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية أكدت أنه لم يتقدم أحد من المواطنين بتحرير محضر فى هذا الشأن، وباستدعاء المسئولين عن المدافن نفوا أية سرقات للأبواب الحديدية بالمدافن خلال الآونة الأخيرة.


كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية مدفن إسنا

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