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ملفات وحوارات

بعد قرار النيابة بتسليم 54 مسجونا العمل بإحدى الجهات الحكومية.. طرق تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط للمحكوم عليهم.. وعدد ساعات العمل والمقابل المادي.. وسجلات لمراقبة تنفيذ العقوبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

لقي تفعيل تطبيق بدائل الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته الـ 6 أشهر، استحسان رواد السوشيال ميديا، وخاصة بعد تنفيذه بتسلم 54 من المحكوم عليهم في عدد من القضايا البسيطة عملهم في إحدى الجهات الحكومية خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذا لقرار النيابة العامة. 

وحول ذلك  ترصد فيتو، طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط  للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة التي أقرتها النيابة العامة، وساعات العمل، والمقابل المادي لهذا العمل، وأبرز مزايا بدائل الحبس البسيط، وذلك في التقرير التالي:

طرق تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط للمحكوم عليهم في قضايا بسيطة وساعات العمل المقررة عليهم

-تتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط فى تكليف المحكوم عليه ببعض الأعمال في الخدمة العامة.

 - يشتغل المحكوم عليه في  العمل الخدمي بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.

-تتم هذه  الأعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.

-يكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.

-‏وبعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.

مزايا العمل خارج أسوار السجن ببدائل الحبس البسيط

- القضايا البسيطة هي التي لا تزيد مدة العقوبة فيها على 6 أشهر.

- أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد أو إتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

- النيابة العامة أنشئت دفاتر وسجلات لمراقبة تنفيذ العقوبة خارج السجن.

- يوقع المحكوم عليه في دفاتر حضور وانصراف وتقييم الأعمال التي يقوم بها.

- يكون العمل بدون مقابل مادي.

- يكون العمل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.

- لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.

- يراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميًا أن يكون قادرًا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

- توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر من خلال إعادته للحبس.

وكانت النيابة العامة أعلنت في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

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