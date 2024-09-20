تشريح جثة سيدة تناولت سم فئران بعد علقة موت من زوجها بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها، بعدما تناولت سم فئران، بعد علقة موت من زوجها، إثر خلافات زوجية بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

وبينت التحقيقات، وفاة السيدة نتيجة تناولها لمادة سامة بعد علقة موت من زوجها بسبب خلافات زوجية قررت على إثرها السيدة إنهاء حياتها.

انتحار ربة منزل بعد علقة موت من زوجها بمنشأة القناطر



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع سيدة نتيجة تناولها مادة سامة بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.