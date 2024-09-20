مصرع سائق مقطورة بعد انقلابها واحتراقها بالطريق السريع في الصف

لقي سائق سيارة مقطورة مصرعه محترقا داخل سيارته التي تفحمت، إثر تعرضها لحادث انقلاب على الطريق السريع لدائرة مركز شرطة الصف في محافظة الجيزة.

وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية التى تمت بموقع الحادث إلى اشتعال كابينة القيادة بعد تعرض السيارة للانقلاب عدة مرات ومصرع السائق داخلها.



تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الصف بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة مقطورة واشتعال الحريق بها على الطريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وعثر بداخلها علي سائقها متفحما وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى العام.