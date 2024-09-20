القبض على رجل قتل زوجته وعشيقها لشكه فيها بالمرج

أقدم زوج على التخلص من زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج بالقاهرة، عقب اكتشاف خيانتها مع عشيقها جامع الخردة.

وكشفت التحريات، أن الزوج شك في سلوك زوجته، وأنها تخونه مع أحد عاملي الخردة، وواجهها بما لديه من دلائل، إلا أنها أنكرت فعلتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، على إثرها استل الزوج سلاحا أبيضا عبارة عن سكين، وطعنها 7 طعنات ثم ذبحها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن زوج المرج، توجه عقب ذبح زوجته، إلى منزل العشيق، وسدد له عدة طعنات، ثم نحر عنقه، حتى قضى على حياته وانتظر بجوار الجثمان، حتى وصل رجال المباحث وألقوا القبض عليه.

تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة، مصابة بطعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة أحد عامل الخردة، وبالدلوف للشقة عثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.