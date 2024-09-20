الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس عصابة السطو المسلح وسرقة الأموال والمشغولات الذهبية بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عصابة السطو المسلح على أجنبي واحتجازه مع أسرته داخل مسكنه لسرقة أمواله ومشغولات ذهبية بمنطقة العمرانية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي عصابة السطو المسلح

 

ونجح قطاع الأمن العام، من ضبط العصابة بعد تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق حصوله  عليها من المحل، واعتدوا عليه بالضرب  وإحداث إصابته واحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهًا عنه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية "  المستولى عليها – هاتف محمول ).

و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة والتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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