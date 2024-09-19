شبانة: اتحاد الكرة هو سبب أزمة مواعيد السوبر المصري

قال الإعلامي محمد شبانة إن اتحاد الكرة هو المسئول عن الأزمة الحالية المتعلقة بمواعيد السوبر المصري؛ لأنه المنوط بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وتابع شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "اتحاد الكرة هو المسئول عن التنسيق مع كافة الأطراف بشأن تحديد مواعيد مناسبة لبطولة السوبر المصري ومتوافقة مع معسكر المنتخب".

وواصل: "اتحاد الكرة لابد أن يضع بندا في لائحته ويكون اسمه "بند المحايلة" لأنه لا يستطيع تنسيق هذه الملفات بالشكل المطلوب".

الأهلي ألمح لمشكلة في مواعيد السوبر المصري

وأضاف: "الأهلي ألمح لمشكلة في مواعيد السوبر المصري، لأن مواجهة موريتانيا يوم ١٥ والسوبر يوم ١٨؛ فضلًا عن ارتباط الأهلي بأولى مبارياته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".