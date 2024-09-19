مفاجأة، اتجاه لتأجيل السوبر المصري لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الخميس عن وجود اتجاه لتأجيل بطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها أن تقام 18 إلى 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري وبيراميدز الفائز بكأس مصر وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن هناك اتجاها لتأجيل بطولة السوبر المصري بسبب التزامات منتخب مصر المرتبط بمواجهة موريتانيا 15 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026، وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار.

وأضافت الصحيفة أن ضيق الوقت بين مباراة مصر وموريتانيا وبداية كأس السوبر هو ما يعيق إقامة البطولة في موعدها بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكدت الصحيفة أن في حالة اتخاذ القرار الرسمي بالتأجيل فسوف يتم تحديد موعد انطلاق البطولة الجديد بعد التنسيق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيرة إلى أن الموعد الأقرب للبطولة سيكون في ديسمبر المقبل.

مواجهات السوبر المصري

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي (بطل الدوري) ضد سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، ويواجه بيراميدز (بطل كأس مصر)، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.