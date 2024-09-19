أخبار الفن اليوم: افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. شباك التذاكر المصري يجني467 مليون جنيه.. الهضبة يشعل حفل في الأهرامات

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس 19 سبتمبر سلسلة من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

انطلقت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب بحضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام. ومن أبرز الحضور: المخرج الكبير عمر عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة ساندرا نشأت والمخرج أمير رمسيس، الفنان مصطفي أبو سريع، أحمد وفيق، والفنان صبري فواز واللبنانية دايموند عبود.

كذلك حضر كل من المنتج محمد العدل، وتامر شلتوت، والكوميديان أحمد فتحي والفنان مصطفي خاطر وأمير شاهين.

تتواصل المنافسة بين 6 أفلام بدور العرض السينمائى المصري حول الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم صيف 2024.

وجاءت إيرادات الأفلام خلال 38 أسبوع عرض بما يقدر بـ 467 مليون جنيها.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمدالسقا ).

وضمت قائمة المكرمين كلا من الفنانة عايدة فهمي، الفنان والمخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المخرج فتوح الطويل، الفنان والمخرج المسرحي ممدوح حنفي، مهندسة الديكور نهلة مرسي، مصمم الجرافيك أحمد صيام، المؤلف والمخرج أشرف علي والفنان نادر محسن.

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي.

يحيي الهضبة عمرو دياب خلال الساعات المقبلة، حفلا غنائيا في أهرامات الجيزة، ليجدد نشاطه الفني بعد إحياءه مؤخرا لعدة حفلات غنائية.

وبدأ توافد عدد كبير من الجمهور على حفل عمرو دياب في الأهرامات قبل صعود الهضبة إلى المسرح.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة، خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها لم تتعاقد علي أي عمل درامي خاصة بسباق رمضان 2025 حتى الآن.

وقالت في تصريحات لفيتو، إن هناك أكثر من عمل عرض عليها لكنها تقرأ السيناريوهات وسوف تختار الافضل منهم، وسيكون خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أنها لن تتعاقد علي المشاركة في مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة إنها إن تعاقدت سوف تعلن علي الفور.

تصدر الفنان أحمد عزمي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مطالبته من الفنان أشرف زكي فرصة عمل له بالوسط الفني.

وقال أحمد عزمي في تصريح خاص لـ فيتو:" إنه اجتمع بالدكتور أشرف زكي بعد مطالبته بفرصة عمل بالوسط الفني، مؤكدا أنه استجاب لطلبه، معربا عن سعادته الكبيرة.

وكان الفنان أحمد عزمي ناشد فى بداية عام جديد من حياته، زملاءه فى والوسط الفني، والجهات الإنتاجية لمساعدته فى الانضمام لأعمال الشركة الفنية.

تحدثت الفنانة بشرى عن مطالبتها للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالتحقيق فى استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات بعنوان “الأم العذراء”، وذلك دون علم منها.

وقالت بشري في تصريح خاص لفيتو: "تفاجأت إن ناس بتبعتلى الصورة وبيسألونى مستنكرين إذا كنت فعلا وافقت على هذا العمل".وتابعت بشري: “لا أعلم شيئا عن نوع العمل ومعرفش حتى ده فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل واستغربت استخدام اسمى وأسماء زملاء مشاهير ومعروفين، لذلك أخطرت النقابة لأنها الجهة المنوط بها الاستعلام والتحقيق فى الأمر”.

يستعد الفنان أحمد السقا، خلال الفترة المقبلة للعودة إلي السينما بشكل قوي بعد تألقه مؤخرا بمشاركته فيه فيلم السرب، والتجهيز لفيلمين جديدين.

يستعد كل من أحمد فهمي وأحمد السقا لانطلاق تصوير فيلمها الجديد، والذي يأتي بعنوان أحمد وأحمد، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

أعلنت الممثلة الشابة، فلورنس بيو، عن قرار جديد وصادم، يتمثل في نيتها أخذ استراحة من التمثيل.

وأوضحت فلورنس بيو، أنها اتخذت ذلك القرار، بعد أن استيقظت ذات صباح، وأدركت أنها تفتقد الكثير من الحياة.

وتحدثت الممثلة فلورنس بيو، لـ مجلة فوج البريطانية، عن محاولة إعادة التوازن بين العمل والحياة، قائلة إنها أخذت أول استراحة في مسيرتها المهنية هذا الصيف، لأنها كانت تتنقل من مشروع إلى آخر بوقت راحة محدود جدا.

وأكدت فلورنس، التي تطلق على نفسها "مهووسة العمل"، إنها كانت تشعر بالإرهاق الشديد، وهي قلقة من أنها تركز على العمل بشكل مفرط، ولا تستمتع بحياتها حقًا.