وفاء عامر لـ فيتو: لم أتعاقد علي أعمال رمضانية حتي الآن

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها لم تتعاقد علي أي عمل درامي خاصة بسباق رمضان 2025 حتى الآن.

الفنانة وفاء عامر

وقالت في تصريحات لفيتو، إن هناك أكثر من عمل عرض عليها لكنها تقرأ السيناريوهات وسوف تختار الافضل منهم، وسيكون خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أنها لن تتعاقد علي المشاركة في مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة إنها إن تعاقدت سوف تعلن علي الفور.

حق عرب

وكان آخر أعمل وفاء عامر في رمضان شخصية صباح الجياش التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل حق عرب مع الفنان احمد العوضي.

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