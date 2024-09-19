أحمد عزمي يجتمع مع أشرف زكي بعد مطالبته بفرصة عمل

تصدر الفنان أحمد عزمي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مطالبته من الفنان أشرف زكي فرصة عمل له بالوسط الفني.

أحمد عزمي يجتمع بأشرف زكي

وقال أحمد عزمي في تصريح خاص لـ فيتو:" إنه اجتمع بالدكتور أشرف زكي بعد مطالبته بفرصة عمل بالوسط الفني، مؤكدا أنه استجاب لطلبه، معربا عن سعادته الكبيرة.

وكان الفنان أحمد عزمي ناشد فى بداية عام جديد من حياته، زملاءه فى والوسط الفني، والجهات الإنتاجية لمساعدته فى الانضمام لأعمال الشركة الفنية.

وجاء ذلك في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يطلب من الجهات الإنتاجية أن تساعده في الانضمام لطاقم عمل أحد مشاريعها الفنية القادمة، فكتب: “ مع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالي ان يرزقني واياكم بنعمة الرزق والعمل واتمني ان يتيح لي المنتجون فرصه للمشاركه في أعمالهم المتميزة.”

وسرد الفنان أحمد عزمي مؤهلاته الفنية التى تجعله مستحقًا هذه المشاركة من وجهة نظره، فقال: "تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة (المهرجان القومي للسينما…أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة) جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد) … كما قدمت لشبكة راديو وتلفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة".

وطلب أحمد عزمي من أصدقائه داخل الوسط الفني الإغاثة، فقال: “أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم علىمدار حياتي مساعدتي على التواصل مع المنتجين والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة.”

وتابع: “لا طعم للحياة بدون عمل، أبني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدا وحزنا”

وأنهى عزمي منشوره: “هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب..وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا... اعتذر للإطالة”.