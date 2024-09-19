فلورنس بيو تصدم جمهورها بهذا القرار

فلورنس بيو، أعلنت الممثلة الشابة، فلورنس بيو، عن قرار جديد وصادم، يتمثل في نيتها أخذ استراحة من التمثيل.

وأوضحت فلورنس بيو، أنها اتخذت ذلك القرار، بعد أن استيقظت ذات صباح، وأدركت أنها تفتقد الكثير من الحياة.

فلورنس بيو تتحدث عن التوازن في حياتها

وتحدثت الممثلة فلورنس بيو، لـ مجلة فوج البريطانية، عن محاولة إعادة التوازن بين العمل والحياة، قائلة إنها أخذت أول استراحة في مسيرتها المهنية هذا الصيف، لأنها كانت تتنقل من مشروع إلى آخر بوقت راحة محدود جدا.

وأكدت فلورنس، التي تطلق على نفسها "مهووسة العمل"، إنها كانت تشعر بالإرهاق الشديد، وهي قلقة من أنها تركز على العمل بشكل مفرط، ولا تستمتع بحياتها حقًا.

فيما أوضحت فلورنس، إنها تريد أن يكون لها مهنة طويلة الأمد، لكنها تدرك أن هذا لن يحدث إذا استنفدت نفسها، وبالتالي، فإنها تأخذ بعض إجازة مدفوعة الأجر.