إجمالي إيرادات الأفلام المصرية بآخر 38 أسبوع عرض

البوكس أوفيس، تتواصل المنافسة بين 6 أفلام بدور العرض السينمائى المصري حول الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم صيف 2024.

البوكس أوفيس

وجاءت إيرادات الأفلام خلال 38 أسبوع عرض كالتالي

عاشق لـ احمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 8 مليون و650 ألف جنيها

إكس مراتي لأمينة خليل وهشام ماجد 80 مليون و650 ألف جنيه

ولاد رزق 3: 257 مليون و825 ألف جنيهًا.

اللعب مع العيال لمحمد امام حقق 55 مليون جنيه

عصابة الماكس لأحمد فهمي وروبي: 28 مليون و330 ألف جنيه

جوازة توكسيك بطولة ليلي علوي: 9 مليون و330 ألف جنيه

أهل الكهف ل خالد النبوي: 13 مليون و625 ألف جنيها.