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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات الأفلام المصرية بآخر 38 أسبوع عرض

البوكس اوفيس. فيتو
البوكس اوفيس. فيتو

البوكس أوفيس، تتواصل المنافسة بين 6 أفلام بدور العرض السينمائى المصري حول الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم صيف 2024.

 

البوكس أوفيس

وجاءت إيرادات الأفلام خلال 38 أسبوع عرض كالتالي

  • عاشق لـ احمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 8 مليون و650 ألف جنيها
  • إكس مراتي لأمينة خليل وهشام ماجد 80 مليون و650 ألف جنيه
  • ولاد رزق 3: 257 مليون و825 ألف  جنيهًا.
  • اللعب مع العيال لمحمد امام حقق 55 مليون جنيه
  • عصابة الماكس لأحمد فهمي وروبي:  28 مليون و330 ألف جنيه
  • جوازة توكسيك بطولة ليلي علوي: 9 مليون و330 ألف جنيه
  • أهل الكهف ل خالد النبوي: 13 مليون و625 ألف  جنيها.

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