إجمالي إيرادات الأفلام المصرية بآخر 38 أسبوع عرض
البوكس أوفيس، تتواصل المنافسة بين 6 أفلام بدور العرض السينمائى المصري حول الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم صيف 2024.
البوكس أوفيس
وجاءت إيرادات الأفلام خلال 38 أسبوع عرض كالتالي
- عاشق لـ احمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 8 مليون و650 ألف جنيها
- إكس مراتي لأمينة خليل وهشام ماجد 80 مليون و650 ألف جنيه
- ولاد رزق 3: 257 مليون و825 ألف جنيهًا.
- اللعب مع العيال لمحمد امام حقق 55 مليون جنيه
- عصابة الماكس لأحمد فهمي وروبي: 28 مليون و330 ألف جنيه
- جوازة توكسيك بطولة ليلي علوي: 9 مليون و330 ألف جنيه
- أهل الكهف ل خالد النبوي: 13 مليون و625 ألف جنيها.
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