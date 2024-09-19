نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

طالبت الفنانة بشرى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف ذكي، بالتحقيق فى استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات بعنوان “الأم العذراء”، وذلك دون علم منها.

ونشرت بشرى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام “ستوري” تطالب من خلالها نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق فى أمر هذا العمل، فكتبت: “إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم اسمع به من قبل”.

وتابعت: “وأحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس”.