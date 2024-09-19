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ثقافة وفنون

على طريقة السرب، أحمد السقا يجهز لعمل سينمائى جديد

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

يستعد الفنان أحمد السقا، خلال الفترة المقبلة للعودة إلي السينما بشكل قوي بعد تألقه مؤخرا بمشاركته فيه فيلم السرب، والتجهيز لفيلمين جديدين. 

فيلم أحمد السقا وأحمد فهمي 

يستعد كل من أحمد فهمي وأحمد السقا لانطلاق تصوير فيلمها الجديد، والذي يأتي بعنوان أحمد وأحمد، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا وأحمد فهمي 

كما يستعد أيضا السقا، إلي تحضير فيلم آخر تدور أحداثه في إطار الأكشن تحت قيادة المخرج محمد سلامة، ومن المفترض أن يتم الكشف عن القائمة النهائية لأبطال المشاركين قريبا قبل انطلاق تصوير الفيلم.

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد السقا في رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة مع طارق لطفي بعد نجاح الجزء الأول.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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الفنان أحمد السقا أحمد السقا فيلم أحمد السقا و أحمد فهمي أحمد السقا في مسلسل الغتاولة

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