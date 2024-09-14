من بينهم السقا والعوضي ومي عمر، مهرجان الفضائيات العربية يكرم 9 نجوم (صور)

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 عددا كبيرا من النجوم ومنهم أحمد السقا ونادين نجيم ومي عمر عن دورها في نعمة الأفوكادو ونيكول سابا عن أغنية كاتي كاتي.

كما كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 كل من الفنان باسم سمرة عن دوره في مسلسل العتاولة وتكريم الفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.

كما كرم المهرجان أيضا السيناريست عبد الرحيم كمال.

وكرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 الفنان أحمد العوضي بجائزة أفضل ممثل وكرمت الفنانة غادة عبد الرازق بجائزة أفضل ممثلة.



وصلت منذ قليل النجمة نادين نجيم والفنان معتصم النهار والفنانة نيكول سابا إلي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15.

ووصل منذ قليل النجمان أحمد السقا وأحمد العوضي والإعلامية أسما إبراهيم و طه دسوقي وزوجته إلى السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية المقامً حاليا في دورته الـ 15

كما وصل أيضا الفنان ماجد المصري ونجله بالإضافة إلى النجمة صبا مبارك

ووصلت منذ قليل النجمة غادة عبد الرازق إلي الريد كاربت لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15.

وظهرت غادة عبد الرازق علي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 بنيو لوك جديد ومختلف خطف الأنظار.



كما وصلت أيضا كل من الفنانة بسمة والفنانة دنيا المصري بطلة مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي.



وانطلق منذ قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 في أحد الفنادق الكبري.

كان مهرجان الفضائيات العربية قد كرم في دورته الـ 14 الفنان أحمد سعد علي النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأهدى الفنان أحمد سعد جائزته إلى محمد رمضان وقال: "بعد التقديمة العظيمة دي أنا بهدي الجائزة بتاعتي لمحمد رمضان".



وقام محمد رمضان باحتضان هالة سرحان أثناء تسليمه لجائزة أفضل ممثل عن دوره في جعفر العمدة من مهرجان الفضائيات العربية.



كما كرم مهرجان الفضائيات العربية العربية في دورته الـ١٣ عددًا كبيرًا من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة القديرة يسرا التي تم تكريمها “بالجائزة الذهبية”، كما تم تكريم الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي وروجينا ووفاء عامر ومحمد رمضان وزينة وحنان مطاوع بالإضافة إلى محمود حجازي وطارق لطفي.