بدء توافد الجمهور على حفل عمرو دياب في الأهرامات

يحيي الهضبة عمرو دياب خلال الساعات المقبلة، حفلا غنائيا في أهرامات الجيزة، ليجدد نشاطه الفني بعد إحياءه مؤخرا لعدة حفلات غنائية.

حفل عمرو دياب في الأهرامات

وبدأ توافد عدد كبير من الجمهور على حفل عمرو دياب في الأهرامات قبل صعود الهضبة إلى المسرح.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة، خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عمرو دياب في الكويت 24 أكتوبر المقبل

ويفتتح النجم عمرو دياب حفلات "موسم الكويت" المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت".

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، وتضمنت 9 فئات، وبدأت بـ 40 دينارا كويتيا حتى 150 دينارا كويتيا، ما يعادل 23 ألف جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزها انت الحظ، دلعه، يا قمر، مكانك وغيرهم من الأغاني الأخرى

جدير بالذكر أن الفنان عمر دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيًا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث ظهر الهضبة بشعر أصفر وشارب وذقن صغيرة باللون الأسود، مرتديًا بنطلون جينز وقميصًا، وقد تفاعل الجمهور معه فور صعوده على المسرح في ظل هتافات كبيرة من الجمهور.

ومازح عمرو دياب جمهوره قائلًا: "يلا نرجع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان"، كما وجه الشكر للشركة المنتجة - الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- وهيئة الترفيه السعودية على إقامة هذا الحفل

كما شهد الحفل حضور نجله عبدالله وابنتيه جنى وكنزي، حيث ظهروا وسط الجمهور.

وعلى مدار نحو ساعتين قدّم عمرو دياب مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة، بدأها بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، ليبدأ بعدها في وصلة غنائية مزج فيها بين الأغاني القديمة والحديثة التي طلبها الجمهور.

كما جاء من ضمن مفاجآت حفل مهرجان العلمين عزف الفنان عمرو دياب بنفسه على آلة البيانو لأغنيته الشهيرة "إنت الحظ"، كما قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة في فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة ومن أبرزها أغنية "قمرين" والتي تفاعل معها حضور الحفل بشكل كبير.