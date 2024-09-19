20 صورة ترصد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

انطلقت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب بحضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام.

ومن أبرز الحضور: المخرج الكبير عمر عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة ساندرا نشأت والمخرج أمير رمسيس، الفنان مصطفي أبو سريع، أحمد وفيق، والفنان صبري فواز واللبنانية دايموند عبود.

كذلك حضر كل من المنتج محمد العدل، وتامر شلتوت، والكوميديان أحمد فتحي والفنان مصطفي خاطر وأمير شاهين.

و تُقام الدورة الثانية من المهرجان خلال الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024 للمهرجان، وتضم مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية من مصر وعدة دول حول العالم.

وتتنوع المسابقات بين الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، وأفلام الطلبة، حيث سيتم عرض هذه الأعمال خلال فعاليات المهرجان، وإتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة لعرض إبداعاتهم.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش، وتتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. كما خصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء"، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.