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ثقافة وفنون

كواليس مطالبة بشرى لنقابة المهن التمثيلية بالتحقيق في استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات

الفنانة بشري، فيتو
الفنانة بشري، فيتو

تحدثت الفنانة بشرى عن مطالبتها للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالتحقيق فى استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات بعنوان “الأم العذراء”، وذلك دون علم منها.

بشرى تكشف سبب طلبها من أشرف زكي بفتح تحقيق بعد استخدام أسمها 

وقالت بشري في تصريح خاص لفيتو: "تفاجأت إن ناس بتبعتلى الصورة وبيسألونى مستنكرين إذا كنت فعلا وافقت على هذا العمل".

أزمة بشري 

وتابعت بشري: “لا أعلم شيئا عن نوع العمل ومعرفش حتى ده فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل واستغربت استخدام اسمى وأسماء زملاء مشاهير ومعروفين، لذلك أخطرت النقابة لأنها الجهة المنوط بها الاستعلام والتحقيق فى الأمر”.

 

وأشارت بشري: “مستوى الإنتاج كما يبدو لا يناسبنى ولا أوافق على العمل به وده واضح من عدم مهنية البوستر وخاصة وهم مستخدمين صور من مناسبات قديمة جدا، ومش بوستر احترافي”.

وطالبت الفنانة بشرى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف ذكي، بالتحقيق فى استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات بعنوان “الأم العذراء”، وذلك دون علم منها.

ونشرت بشرى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام “ستوري” تطالب من خلالها نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق فى أمر هذا العمل، فكتبت: “إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم اسمع به من قبل”.

وتابعت: “وأحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس”.

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بشري تكشف سبب طلبها من أشرف زكي بفتح تحقيق بعد إستخدام أسمها الفنانة بشرى بشري أزمة بشري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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