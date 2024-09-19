إلقاء جثامين الشهداء من فوق المنازل، جريمة مروعة للاحتلال في بلدة قباطية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو قيام قوات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بالتنكيل بجثامين 3 شهداء بعد قتلهم في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جريمة الاحتلال بحق الشهداء في بلدة قباطية

واعتلت قوات الاحتلال سطح أحد المنازل مكان استشهاد 3 شبان في بلدة قباطية، وقام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.

جنود الاحتلال يلقون جثامين شهداء من فوق سطح منزل في قباطية جنوبي #جنين pic.twitter.com/jG88bdblY7 September 19, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص تجاه 3 شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الإينيرجا، ما أدى لاستشهادهم، حسب وكالة "وفا".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار بلدة قباطية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرغا، ما أدى لاستشهادهم.