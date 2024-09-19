إلقاء جثامين الشهداء من فوق المنازل، جريمة مروعة للاحتلال في بلدة قباطية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو قيام قوات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بالتنكيل بجثامين 3 شهداء بعد قتلهم في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.
جريمة الاحتلال بحق الشهداء في بلدة قباطية
واعتلت قوات الاحتلال سطح أحد المنازل مكان استشهاد 3 شبان في بلدة قباطية، وقام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص تجاه 3 شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الإينيرجا، ما أدى لاستشهادهم، حسب وكالة "وفا".
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار بلدة قباطية
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرغا، ما أدى لاستشهادهم.
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