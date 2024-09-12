خطة شيطانية، جيش الاحتلال يستهدف ضم 65% من مساحة الضفة الغربية

قال الدكتور نزار نزال، خبير الشئون الإسرائيلي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي إيجاد مبررات جديدة لها علاقة بالسياسية المتبعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعا سياسيا يحدث خلف الآليات العسكرية الإسرائيلية.

احتلال إسرائيل لـ الضفة الغربية

وأضاف «نزال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ثلث الجيش الإسرائيلي تم إدخاله إلى أراضي الضفة الغربية، فضلا عن أن تواجدهم داخل الضفة يزيد من أعداد الشهداء الفلسطينيين.

ضرب المشروع الوطني الفلسطيني

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية، أن ما يحدث خلف الآليات العسكرية الإسرائيلية محاكاة لواقع سياسي جديد له علاقة بضرب المشروع الوطني الفلسطيني وإيجاد وقائع على الأرض سيصعب فيما بعد الحديث عن حل الدولتين أو التعاطي مع رؤى سياسية جديدة.

مخطط الاحتلال الإسرائيلي في الضفة



وأكد خبير الشئون الإسرائيلي، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى إعادة المستوطنين والمستعمرين إلى المستوطنات الغربية في الضفة الجنوبية، متابعًا أن هناك نية من أجل ضم أكثر من 65% من مساحة الضفة الغربية والسامرة.