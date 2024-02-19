جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويعتقل 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين

الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.



وأكدت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال اقتحامها حي المصافي برام الله.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين، من بينهم آباء مع أولادهم، وتجري قوات الاحتلال تحقيقات ميدانية مع المعتقلين".

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مركبات مدنية لمواطنين فلسطينيين في بلدة قباطية بمخيم جنين في الضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/vlhOsSjS56 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 19, 2024

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة

واندلعت فجر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

كما قامت بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير تهديد للمواطنين، وداهمت منزل المواطن حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة.

كما شرعت جرافات الاحتلال بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.

استشهاد 70 فلسطينيا في قطاع غزة



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

