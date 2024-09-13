الأونروا تؤكد مقتل أحد موظفيها بنيران قناص إسرائيلي في الضفة الغربية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الجمعة، مقتل أحد موظفيها في فلسطين بنيران قناص إسرائيلي شمال الضفة الغربية.

قنص موظف بالأونروا في الضفة الغربية

وقالت وكالة الأونروا في بيان لها إنه: "تم إطلاق النار على، سفيان جابر عبد جواد، وقتله برصاصة قناص وهو على سطح منزله خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 من سبتمبر".

وأضافت الأونروا، أن "عامل الإغاثة سفيان جابر كان يعمل عامل صحة بيئية في مخيم الفارعة، وهو متزوج ويعول خمسة أطفال".

وبحسب الوكالة، تعد هذه الحادثة -قنص أحد موظفيها- هي الأولى التي يُقتل فيها موظف للأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات.

مستويات عنف غير مسبوقة بالضفة الغربية

وأشارت الأونروا، إلى أن الحادث يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة من العنف، مما يعرض المجتمع المحلي للخطر.

كما الأونروا حول الوضع الميداني، أن "البنية التحتية المدنية تعرضت للتدمير، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، وأصبحت المجتمعات المحلية تعاني من صعوبة الحصول على الإمدادات الأساسية".

وتابعت الأونروا: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها المقدمة للاجئين بسبب المخاطر غير المقبولة التي يتعرض لها موظفوها والمستفيدون أثناء هذه العمليات".