الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الحرس الثوري الإيراني يحذر من عمليات اغتيال نتيجة اختراق

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

 كشف وزير الحرس الثوري الإيراني، محسن رفيق دوست، أنه "تم في إيران، إبلاغ العديد من المسئولين بضرورة إبقاء هواتفهم المحمولة بعيدا عنهم، وإعطائها لجهة تقوم بفحصها ثم إعادتها لهم بعد التأكد من سلامتها".

 

وزير الحرس الثوري الإيراني يحذر من عمليات اختراق

 واعتبر وزير الحرس الثوري، أن إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء انفجار جهاز بيجر كان يحمله، عملية متعمدة، وقال إنه من المتوقع أن يتم انتقام إيران من إسرائيل في الأيام القادمة.

وحسب ما نقل موقع "خبر أونلاين" الإيراني، أكد رفيق دوست، أنه من المحتمل أن تكون الاغتيالات قد بدأت باستخدام عمليات اختراق في إيران.

 

تحذير المسؤولين في إيران بضرورة إبقاء هواتفهم بعيدا عنهم

 وأضاف وزير الحرس الثوري الإيراني: "بعد اغتيال إسماعيل هنية، بدأت العديد من الفرق الاستخباراتية في وزارة الاستخبارات والاستخبارات الخاصة بالعمل على هذه القضية، على سبيل المثال، تم إبلاغ السيد نصر الله بذلك، وتم تحذير العديد من المسؤولين في إيران أيضا بضرورة إبقاء هواتفهم المحمولة بعيدا عنهم".

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