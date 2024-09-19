بعد تفجيرات البيجر، إسرائيل تتوعد حزب الله بـ وسائل أخرى

تفجيرات لبنان، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، حزب الله اللبناني، باستخدام وسائل أخرى لم تُستخدم بعد، ملمّحا في إيماءة عن تفجيرات "البيجر" ضد حزب الله، بقوله: "لقد رأينا بعض الأشياء هناك، ونحن نستعد بخطط للمضي قدمًا"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتناول الإعلام الإسرائيلي تصريحات هاليفي، باهتمام بالغ، إذ كانت مليئة بالإيماءات المتعلقة بتفجيرات "البيجر"، ضد حزب الله، قائلا: "في كل مرحلة يجب أن يكون الثمن في حزب الله مرتفعا".

وأكد هاليفي خلال تقييم أجراه للوضع في القيادة الشمالية مع أعضاء منتدى الأركان العامة، "عزم الجيش الإسرائيلي على خلق الظروف الأمنية التي تعيد مستوطني الشمال بمستوى عالٍ من الأمن".

وقال: "نحن على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأمور".

كما أعلن رئيس الأركان تغيير في الإستراتيجية خلال زيارته الأربعاء، للقيادة الشمالية، وقال: "القاعدة هي أنه في كل مرة نعمل فيها في مرحلة معينة، تكون المرحلتان التاليتان جاهزتين للمضي قدمًا بالفعل".

ووافق هاليفي على خطط الهجوم والدفاع للساحة الشمالية، مؤكدا أن هذه الخطط تمضي قدمًا.

ورغم تركيز الاهتمام على الجبهة الشمالية، أشار هاليفي إلى الوضع في الجنوب، وقال إن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل، نحن نقاتل في غزة منذ ما يقارب عامًا، طوال الحرب بأكملها، لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما "تفكيك حماس وإعادة المختطفين".

ونبه إلى أن هنالك العديد من الإنجازات، و"ما زال أمامنا الكثير للمضي قدمًا لتحقيقها".