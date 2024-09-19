الحرس الثوري للمسئولين الإيرانيين: ابتعدوا عن الهواتف

أكد مسؤول بـ الحرس الثوري الإيراني أنه تم إبلاغ المسؤولين إبقاء هواتفهم بعيدة عنهم، مشددا على أن هناك توجيهات بفحص هواتف المسؤولين ثم إعادتها لهم متوقعا الرد على إسرائيل في الأيام المقبلة.

إصابة مجتبى أماني

وكان السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أصيب الثلاثاء الماضي في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية لعناصر المقاومة اللبنانية حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبينت السفارة، في منشور لها على منصة إكس، أن "علاج السفير يسير بشكل جيد ولا أساس للشائعات المتداولة" بشأن وضعه الصحي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إرتفاع أعداد شهداء تفجير أجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين إلى 32 شهيدًا وآلاف من الجرحى، مشيرا إلى أن "القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى أهلنا الذين اصيبوا جراء الحادث الأليم".

المبادرات التي تقدّم بها العرب

وقال الأبيض في كلمته خلال مؤتمر الصحفي: “نقدّر كلبنانيين المبادرات التي تقدّم من إخواننا العرب، وكذلك من اللبنانيين الذي يُحاولون المساعدة”.