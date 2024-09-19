الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يوقف شقيق مسئول كبير للتحقيق معه على خلفية تفجيرات البيجر

تفجيرات البيجر، فيتو
تفجيرات البيجر، فيتو

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن حزب الله أوقف عدة أشخاص للتحقيق معهم من بينهم شقيق مسئول كبير بالحزب على خلفية التفجير الذي طال أجهزة بيجر الذي أودى بحياة 32 شخصًا وإصابة الآلاف خلال اليومين الماضين.

الموساد يزرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال

وكان مصدر أمني لبناني كبير أفاد - في وقت سابق - بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبها «حزب الله» اللبناني قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الأول (الثلاثاء).

وأسفر حادث تفجير البيجر عن مقتل 9 أشخاص، إلى جانب إصابة ما يقرب من 3 آلاف، بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت.

وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير لصحيفة الشرق الأوسط إن الحزب طلب 5 آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة «غولد أبوللو» التايوانية.

رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجر

وأشار  المصدر إلى أن (الموساد) قام "بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدًا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".

وقال المصدر إن 3 آلاف من أجهزة «البيجر» انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.

وقال مصدر أمني آخر لـ«رويترز» إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة، ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.

جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في لبنان غدًا

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من ‎لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله الموساد المواد المتفجرة رسالة مشفرة

مواد متعلقة

جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في لبنان غدًا

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من ‎لبنان

تقارير: الانفجارات في لبنان تنبئ بتوسع الصراع مع إسرائيل

مسئولان أمريكيان: إسرائيل أعلمت واشنطن بهجوم لبنان بعد وقوعه

انفجرت بيد عناصر حزب الله في لبنان، ما هي أجهزة آيكوم؟

أول تعليق من البيت الأبيض على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية