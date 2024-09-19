حزب الله يوقف شقيق مسئول كبير للتحقيق معه على خلفية تفجيرات البيجر

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن حزب الله أوقف عدة أشخاص للتحقيق معهم من بينهم شقيق مسئول كبير بالحزب على خلفية التفجير الذي طال أجهزة بيجر الذي أودى بحياة 32 شخصًا وإصابة الآلاف خلال اليومين الماضين.

الموساد يزرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال

وكان مصدر أمني لبناني كبير أفاد - في وقت سابق - بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبها «حزب الله» اللبناني قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الأول (الثلاثاء).

وأسفر حادث تفجير البيجر عن مقتل 9 أشخاص، إلى جانب إصابة ما يقرب من 3 آلاف، بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت.

وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير لصحيفة الشرق الأوسط إن الحزب طلب 5 آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة «غولد أبوللو» التايوانية.

رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجر

وأشار المصدر إلى أن (الموساد) قام "بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدًا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".

وقال المصدر إن 3 آلاف من أجهزة «البيجر» انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.

وقال مصدر أمني آخر لـ«رويترز» إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة، ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.