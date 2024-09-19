أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر.. إقرار الحركة القضائية للعام 2024/ 2025.. أقوال متهم باغتصاب فتاة في الجيزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة للعام القضائي ۲۰٢٥/٢٠٢٤ وذلك اعتبارا من ۲۰۲٤/١٠/١، وقد روعي في الحركة الاستجابة للرغبات، وفقا للكفاءة.

وقال المجلس في بيانه، أنه تم فحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، فضلا عن مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والاقدمية، فضلا عن أنه لا يجوز إجابة طلب او تظلم لمن تم الاستجابة لاحدي رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام فتاة سودانية لجامع قمامة بمعاشرتها معاشرة الأزواج، تحت تهديد سلاح أبيض "سكين" في منطقة أكتوبر.

وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه أثناء توصيله الخمور إلى الفتاة صاحبة البلاغ، كانت بمفردها في المنزل، وطلب منها ممارسة الجنس مقابل عدم إبلاغ والدتها بأنها تشرب الخمور.

وأضاف أن الفتاة وافقت على طلبه، وعقب الانتهاء من معاشرتها طلب مواقعتها مرة أخرى، إلا أنها رفضت، فاستل سكينا ليجبرها على ذلك، فأمسكت السكين منه ما تسبب في إصابتها وغادر هو المنزل.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طالبة دهسا أثناء ذهابها إلى الدرس، صدمتها سيارة “ميكروباص” كانت تسير بسرعة جنونية في شوارع أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي سائق الميكروباص وحجزه علي ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته.

تباشر جهات التحقيق المختصة في الجيزة، تحقيقات موسعة في بلاغ مدير بإحدى شركات الإعلانات، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على نجلها طالب، والبالغ من العمر 11 عاما، داخل ناد شهير وإصابته في الوجه.

وكشفت والدة الطفل المصاب خلال البلاغ، قيام نجل محمد رمضان بالتعدي على ابنها البالغ من العمر 11 عاما، وإصابته بكدمة في الوجه خلال مشاجرة بينهما داخل ناد شهير في 6 أكتوبر.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل بطريقة مأسوية داخل منزله بمنطقة أكتوبر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال لهوه بغرفته.

وكشفت التحقيقات أن الطفل أنس البالغ من العمر 13 عاما، علق “رباطا ضاغطا” بالطابق الثاني من سرير الأطفال، ولف الرباط حول رقبته في إطار اللهو، إلا أنه سرعان ما انقطع نفسه وغادر الحياة بطريقة مأسوية.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة الطفل لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

تحوَّل منزل عروس بمركز الحسينية محافظة الشرقية من الفرحة والزغاريد ابتهاجًا بحفل عرسها إلى بكاء ونحيب على رحيل العروس قبل ساعات من ليلة الدخلة نتيجة تعرضها لحادث سير أودى بحياتها على الفور بالطريق الدولي أثناء ذهابها للكوافير بمحافظة السويس، فيما أصيب عريسها بجروح بالغة وجرى نقله لغرفة العناية الفائقة.

أمرت نيابة المطرية بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بعدة طعنات وملقي بأحد الشوارع لبيان الأسباب، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم علي جثة لشاب به عدة طعنات، وملقي في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة تعود لشاب يعمل ميكانيكي، وبه إصابات طعنية.

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في مقتل حارس عقار على يد نجل مالك العقار، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة.

طرق النصب على الأهالى بقرية الحما مركز طنطا بمحافظة الغربية تعددت من "مستريحة" القرية وتدعى "ضحي.م.ن.ج." ذات الـ29 عاما، حيث أوهمت البعض أنها تعمل فى استيراد الملابس والبعض الآخر أنها تتاجر فى العملة، مستخدمة وسطاء شقيقها " م. ج"ووالدتها " ع. م. ج "ووالدها "محمد ن ج " وخالها " أحمد. م. ج " لجذب الضحايا، مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع صيتها فى القرية والقرى المجاورة لتجمع حوالي 200 مليون جنيه وتهرب بها بعد كشف أمرها على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية .