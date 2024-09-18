لعبة تنهي حياة طفل بأكتوبر، والنيابة تحقق

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل بطريقة مأسوية داخل منزله بمنطقة أكتوبر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال لهوه بغرفته.

وكشفت التحقيقات أن الطفل أنس البالغ من العمر 13 عاما، علق “رباطا ضاغطا” بالطابق الثاني من سرير الأطفال، ولف الرباط حول رقبته في إطار اللهو، إلا أنه سرعان ما انقطع نفسه وغادر الحياة بطريقة مأسوية.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة الطفل لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

لعبة تقتل طفلا في الجيزة

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث المقدم محمد داوود، يفيد فيه بتخلص “أنس. ع” (13 سنة) طالب بالصف الأول الاعدادي، من حياته شنقًا، بعد أن ربط “رباط ضاغط” فى الطابق الثاني من سرير الأطفال وشنق نفسه بطريق الخطأ وتوفي فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.