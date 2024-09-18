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حوادث

بسبب السرعة الجنونية، حجز سائق ميكروباص دهس طالبة بأبو النمرس

حجز سائق ميكروباص
حجز سائق ميكروباص دهس طالبة بأبو النمرس

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع  طالبة دهسا أثناء ذهابها إلى الدرس، صدمتها سيارة “ميكروباص” كانت تسير بسرعة جنونية في شوارع أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي سائق الميكروباص وحجزه علي ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته.

 

مصرع طالبة دهسا تحت ميكروباص 

 
البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس يفيد بمصرع طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا.

 

دهس طفلة في أبو النمرس


وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة جنونية أثناء ذهاب الطفلة إلى الدرس.

وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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