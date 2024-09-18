ملحقتش تفرح بالفستان، مصرع عروس في حادث أثناء ذهابها للكوافير بالسويس

تحوَّل منزل عروس بمركز الحسينية محافظة الشرقية من الفرحة والزغاريد ابتهاجًا بحفل عرسها إلى بكاء ونحيب على رحيل العروس قبل ساعات من ليلة الدخلة نتيجة تعرضها لحادث سير أودى بحياتها على الفور بالطريق الدولي أثناء ذهابها للكوافير بمحافظة السويس، فيما أصيب عريسها بجروح بالغة وجرى نقله لغرفة العناية الفائقة.

تم نقل جثمان العروس إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة من الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

العرس الدامي.. وفاة عروسة في ليلة زفافها

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الدولي اتجاه محافظة السويس.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين أن سبب وقوع الحادث اصطدام السيارة بعمود إنارة مما أسفر عن عن وفاة “نورهان.ب.ب” مقيمة قرية بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية وإصابة العريس مقيم محافظة السويس بجروح بالغة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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