الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا وملقى بأحد شوارع المطرية

تشريح جثة شاب عثر
تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا

أمرت نيابة المطرية بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بعدة طعنات وملقي بأحد الشوارع لبيان الأسباب، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم علي جثة لشاب به عدة طعنات، وملقي في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة تعود لشاب يعمل ميكانيكي، وبه إصابات طعنية.


تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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