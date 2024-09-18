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حوادث

تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر

محمد رمضان
محمد رمضان

تباشر جهات التحقيق المختصة في الجيزة، تحقيقات موسعة في بلاغ مدير بإحدى شركات الإعلانات، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على نجلها طالب، والبالغ من العمر 11 عاما، داخل ناد شهير وإصابته في الوجه.

وكشفت والدة الطفل المصاب خلال البلاغ، قيام نجل محمد رمضان بالتعدي على ابنها البالغ من العمر 11 عاما، وإصابته بكدمة في الوجه خلال مشاجرة بينهما داخل ناد شهير في 6 أكتوبر.

تفاصيل اعتداء الفنان محمد رمضان ونجله على ابن الجيران 

تقدمت إحدى السيدات من جيران الفنان محمد رمضان، ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها داخل نادي.

وأضافت المبلغة، أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة جرين لاند الدولية بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأوضحت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي شهير، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب.

واتهمت الفنان محمد رمضان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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الفنان محمد رمضان جيران الفنان محمد رمضان قسم أول أكتوبر

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