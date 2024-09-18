حكاية مستريحة طنطا، استولت على 200 مليون جنيه من المواطنين بحجة التجارة في الملابس
طرق النصب على الأهالى بقرية الحما مركز طنطا بمحافظة الغربية تعددت من "مستريحة" القرية وتدعى "ضحي.م.ن.ج." ذات الـ29 عاما، حيث أوهمت البعض أنها تعمل فى استيراد الملابس والبعض الآخر أنها تتاجر فى العملة، مستخدمة وسطاء شقيقها " م. ج"ووالدتها " ع. م. ج "ووالدها "محمد ن ج " وخالها " أحمد. م. ج " لجذب الضحايا، مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع صيتها فى القرية والقرى المجاورة لتجمع حوالي 200 مليون جنيه وتهرب بها بعد كشف أمرها على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية .
ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن بالغربية جهودها للقبض على باقي الأسرة، بعد ضبط الأب لاتهامهم بالاستيلاء على الملايين من الجنيهات من المواطنين بالغربية بزعم استثمارها.
وكانت قد تعددت البلاغات أمام أجهزة الأمن من المواطنين مفادها قيام سيدة وشقيقها ووالدهما ووالدتهما وخالهما يقيمون بقرية كفر الحما مركز طنطا بالنصب عليهم، والاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات، بزعم استثمارها فى توظيف الأموال واستيراد الملابس وغيرها.
وقالت إحدى الضحايا، إن المتهمين استولوا منها على قرابة 20 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية، وقاموا بالفعل بدفع عدد من الشهور ولكنهم توقفوا بعدها، وفوجئت باختفائهم، كما قال أحد الضحايا فى بلاغه إن المتهمين استولوا منه على 4 ملايين جنيه، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطهم.
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