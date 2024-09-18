الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية للعام 2024/ 2025

دار القضاء
دار القضاء

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة للعام القضائي ۲۰٢٥/٢٠٢٤ وذلك اعتبارا من ۲۰۲٤/١٠/١، وقد روعي في الحركة الاستجابة للرغبات، وفقا للكفاءة.

وقال المجلس في بيانه، أنه تم فحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، فضلا عن مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والاقدمية، فضلا عن أنه لا يجوز إجابة طلب او تظلم لمن تم الاستجابة لاحدي رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله.

وتابع: ذلك حرصا علي استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء، وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو ما يتعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دار القضاء دار القضاء العالي اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس الراقصة ليلي بتهمة نشر فيديو خادش للحياء

الأكثر قراءة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر

درجات الحرارة غدا الخميس 19-9-2024 فى مصر

ads

منوعات

المزيد

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية