مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية للعام 2024/ 2025

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة للعام القضائي ۲۰٢٥/٢٠٢٤ وذلك اعتبارا من ۲۰۲٤/١٠/١، وقد روعي في الحركة الاستجابة للرغبات، وفقا للكفاءة.

وقال المجلس في بيانه، أنه تم فحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، فضلا عن مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والاقدمية، فضلا عن أنه لا يجوز إجابة طلب او تظلم لمن تم الاستجابة لاحدي رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله.

وتابع: ذلك حرصا علي استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء، وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو ما يتعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.